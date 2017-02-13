أفادت مصادر موالية، مساء الاثنين، أن شخصاً لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين جراء سقوط قذيفة قرب سجن عدرا بريف دمشق.

وبينت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدنياً قتل وأصيب اثنين آخرين، إثر سقوط قذيفة في محيط سجن عدرا.

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وسجن دمشق المركزي المعروف بسجن (عدرا) يقع قرب مدينة عدرا التابعة لمحافظة ريف دمشق, ويعتبر أحد أهم وأكبر السجون الموجودة في سوريا، وسبق أن سقطت قذائف هاون على السجن في السابق ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وتشهد دمشق، وريفها، ونواح أخرى في البلاد، سقوط قذائف هاون وصواريخ وانفجارات بعضها بسيارات مفخخة، ما تسبب في مقتل وجرح العديد من المدنيين، إضافة للأضرار مادية.

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