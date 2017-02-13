أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، أن اللقاء الجديد في أستانا الكازاخستانية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، سيركز على تثبيت الهدنة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف إن "الهدف يبقى نفسه، وهو يكمن في تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية على أساس الاتفاقات التي وقعت عليها حكومة سوريا وفصائل المعارضة المسلحة".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن وفد الحكومة السورية سيشارك في لقاء أستانا الجديد بالتشكيلة نفسها التي حضرت الاجتماع السابق، وبرئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة. أما تشكيلة وفد المعارضة ، فيجري استكمال وضعها حاليا.

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وأضاف أن الأردن سينضم إلى وفود روسيا وتركيا وإيران إلى أستانا، حيث تلعب الدول الثلاث دور الضامن لاتفاق الهدنة، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول. كما سيشارك في اللقاء ممثلون عن الأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي، قائلا "الدول الضامنة روسيا تركيا وإيران، والأردن الذي ينضم إلى هذه العملية حاليا، تؤثر بشكل بناء على عملية تعزيز الهدنة في سوريا".

وأضاف أن من المتوقع أن يحضر اللقاء ممثل عن الولايات المتحدة بصفة مراقب. وذكر بأن السفير الأمريكي لدى كازاخستان مثّل الولايات المتحدة خلال اللقاء السابق، أما مستوى المشاركة في اللقاء المقبل، فستحدده الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

ووجهت وزارة خارجية كازاخستان دعوة إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة و الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، لجولة اجتماعات جديدة في أستانا يومي 15 و16 شباط الجاري.

وجاء ذلك بعد عقد اجتماع أستانا يوم الاثنين, بحضور خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن, واستمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة, والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90%.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.