حذرت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، من سعي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لتدمير آثار تدمر المتبقية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، نقلته وسائل اعلام، أن طائرة من دون طيار روسية وثّقت، أثناء تحليق استطلاعي فوق مدينة تدمر وضواحيها، تدمير الإرهابيين لواجهة المسرح الروماني والتترابيلون، باعتبارهما من أهم معالم المدينة الأثرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرات الروسية دون طيار رصدت كثافة في حركة الشاحنات التابعة للتنظيم في محيط المدينة الأثرية. ولفتت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقدم القوات الحكومة السورية بنجاح نحو تدمر، ويدل على نية "داعش" نقل مزيد من المتفجرات إلى المدينة من أجل إلحاق أقصى دمار ممكن بالآثار قبل الانسحاب.

ونوه الخبراء تدمير واجهة المسرح الروماني والتترابيلون، في 20 كانون الثاني، بعد تحليل صور جديدة التقطت عبر أقمار صناعية. وجاء ذلك بعد سيطر التنظيم على المدينة مجددا في كانون الأول الماضي.

وحسب التحليلات، يعود سبب الدمار الجديد بواجهة المسرح الروماني والمصلبة (التترابيلون) المؤلفة من 16 عمودا في الشارع الرئيس بالمدينة الأثرية، إلى تفجيرات.

وسبق لتنظيم "داعش" أن دمر في شهر آب من عام 2015 المدافن التدمرية البرجية والتي يعود بناؤها لفترات مختلفة تمتد من سنة 44 إلى 103 ميلادي وذلك باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات وأجزاء كبيرة من معبد بل الأثري الذى يعود الى عام 32 ميلادي ومعبد بعل شمين داخل المدينة الأثرية، إضافة الى قتل الباحث وعالم الآثار خالد الأسعد في ساحة المتحف الوطني بتدمر ثم تعليق جثمانه على عمود وسط المدينة، سبقه في شهر تموز من العام ذاته تحطيم تمثال أسد اللات الشهير وثمانية تماثيل وجدت في مدافن تدمرية.

يشار إلى أن "داعش" سيطر على تدمر للمرة الثانية في كانون الأول، بعد أن تمكنت القوات النظامية , بدعم جوي روسي , من انتزاعها من مسلحي التنظيم في آذار, بعد ان سيطر عليها هؤلاء للمرة الأولى في عام 2015.