أكدت الأمم المتحدة، يوم الأحد، إنها ستشارك في الاجتماع المقبل بشأن تسوية الأزمة السورية الذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 15 و16 شباط الحالي.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية عن متحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، أنه "من المقرر أن تجري مشاركة وفد من الأمم المتحدة على المستوى الفني".

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وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت، يوم السبت، عن توجيه دعوات إلى كل من النظام والمعارضة السورية للمشاركة في اجتماع أستانا الذي يزمع عقده يومي 15 و16 من هذا الشهر، فضلا عن توجيه دعوة لدي ميستورا للمشاركة أيضاً، إلى جانب وفد عن الأردن، في وقت يتوقع فيه مشاركة وفد عن الولايات المتحدة في اللقاء بصفة مراقب.

وذكر بيان الخارجية الكازاخستانية أن الاجتماع سيجري على مستوى رفيع وفي إطار عملية أستانا الخاصة بحل الأزمة السورية.

ومن المقرر ان يتم خلال هذه الاجتماعات بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت الهدنة.

وانطلق اجتماع أستانا يوم الاثنين 6 شباط الحالي, بحضور خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن, واستمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

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