كشفت "ال جي" عن ساعاتها الذكية الجديدة Sport و Style بنظام تشغيل "آندرويد وير 2.00" الجديد، والشحن عبر "الواير ليس".

وبحسب theverge، فإن الساعتين تأتيان بشاشات P-OLED، مع ذاكرة داخلية سعة 4 غيغابايت، وتقنية Wi-Fi مع ميزة الاتصال بالبلوتوث، مع معالج "سناب دراغون Wear 2100"، بسرعة 1.1 غيغاهيرتز.

والساعتن مقاومتان للغبار والماء، في حين تأتي ساعة Sport مع شاشة بحجم 1.38 أنش، وتدعم تطبيقات اللياقة البدنية، كما تأتي مع بارومتر، إلى جانب مستشعر GPS لمتابعة أنشطة المستخدم والمسافات المقطوعة، وتتميز بذاكرة عشوائية 768 ميغا بايت، وبطارية بقدرة 430mAh، مع دعم الاتصال بشبكات LTE، مع NFC، والدفع عبر Android Pay.

أما ساعة LG Watch Style، فتأتي مع بطارية بقدرة 240 mAh، وشاشة 1.20 أنش، وبتصمم أنحف من Sport ، وهي تفتقر لدعم الإتصال بشبكة LTE، أو GPS، إلى جانبNFC، كما أنها لا تدعم نظام الدفع Android Pay، بينما تدعم ذاكرة عشوائية 512 ميغابايت.