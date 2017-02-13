كشف محرك بحث DuckDuckGo، عن تحقيق رقم قياسي جديد في معدل الاستخدام فاق "غوغل"، بتنفيذ 14 مليون عملية بحث خلال يوم واحد، في الـ 10 من الشهر الماضي.

وبحسب "آي بي تايمز"، فإن عمليات محرك البحث الذي لا يتتبع أنشطة المستخدم أو بياناته الشخصية، وصلت إلى 10 مليارات، بينما تبرعت الشركة المطورة بمبلغ 225 ألف دولار أمريكي، لمنظمات تعمل على رفع مستوى الأمان عبر الإنترنت".



وتأسس محرك DuckDuckGo عام 2008 لتوفير نفس الخدمة التي يتيحها محرك بحث "غوغل" للمستخدمين، لكن دون تتبع أنشـطتهم لأغراض تجارية أو إعلانية.



ولا يحفظ المحرك بيانات ملفات مستخدميه الشخصية أو سجل البحث، أو أي معلومات خاصة بما في ذلك عنوان IP، ويقدم العديد من المميزات للمستخدم، من ضمنها توفير إجابات على الأسئلة، بالإضافة إلى عرض مباشر لحالة الطقس، وإجراء التحويلات بين وحدات القياس المختلفة.



ويوفر المحرك قدرة البحث في العديد من المواقع الشهيرة مباشرة، مثل "أمازون" و"تويتر" و"فيسبوك"، وتشغيل ملفات الصوت من صفحة النتائج، مثل مقاطع من "ساوندكلاود".



وفي عام 2014 أضافت كل من "موزيلا" و"آبل"، المحرك الآمن كمحرك بحث افتراضي في كل من متصفح "سفاري" ومتصفح "فايرفوكس".