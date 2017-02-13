سجلت "سامسونغ" علامة تجارية جديدة باسم Hello، خاصة بمساعدها الشخصي.

وبحسب وثيقة تسجيل العلامة التجارية التي نشرها موقع tmdn، فإنّ Hello يُمكن سؤاله عن الطقس، أو إدارة المواعيد، أو التحكُّم في مُشغّل الموسيقى، أو الحصول على المعلومات والأخبار باستخدام الأوامر الصوتية.

وكشفت تقارير سابقة عن مساعد شخصي جديد من "سامسونغ" يحمل الاسم Bixby تخطط الشركة لإطلاقه بالتزامن مع إطلاق الهاتف الذكي الرائد Galaxy S8 ، لكن "سامسونغ" لم تُعلن عن أي شيء في هذا الشأن.