أعلنت "واتس اب" رسمياً إطلاق ميزة التحقق بخطوتين بشكل تدريجي لجميع المستخدمين، بعد أن بدأت باختبارها في الإصدارات التجريبية نهاية العام الماضي.

وبحسب VentureBeat، فإنه عند تفعيل الميزة، كل محاولة لمصادقة رقم المستخدم على تطبيق "الواتس اب" ستسأل عن كلمة السر التي قام بإنشائها والمكونة من ستة أرقام، وفي كل سبعة أيام سيحتاج الذي قام بتفعيل الميزة إلى استخدامها.



ولم تجبر "واتس اب" المستخدمين على ميزة التحقق بخطوتين، وبقيت اختيارية، وستصل تباعاً إلى جميع المستخدمين.