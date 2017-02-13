تعاونت "فيسبوك" مع موقع أخبار الطقس Weather.com، لجلب أحوال الطقس إلى تطبيقها.

وبحسب موقع thenextweb فإن مستخدم تطبيق "فيسبوك" قادر على معرفة الطقس بالذهاب إلى قائمة المزيد ثم الطقس، عندها سيطلع على أحوال الطقس لمدة 5 أيام قادمة مع 5 تنبيهات يومية بدرجات الحرارة مع رسومات لطيفة تعبر عن حالة الطقس .



وباتت الميزة الجديدة متوفرة لحوالي 95% من مستخدمين تطبيقات "فيسبوك" على "أندرويد" و "iOS" وقريباً في موقع "فيسبوك" على الويب.