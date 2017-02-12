قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد، إن هزيمة الإرهاب في سوريا تكون عبر إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في البلاد.

وشدد غوتيريش عبر مؤتمر صحفي،على أن "غياب الحلول السياسية في أزمات كثيرة يسهم في تغذية الإرهاب".

وأضاف "لا يمكن هزيمة الإرهاب في سوريا من دون حل سياسي شامل للأزمة".

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وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المقرر عقد مفاوضات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة، بمدينة جنيف في 20 شباط الجاري, بعدما كانت ب 8 من الشهر ذاته.