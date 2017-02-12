كشف مصدر أمني أردني يوم الاحد، إن قذيفتين أطلقتا من الجانب السوري سقطتا في لواء الرمثا المتاخم للحدود السورية شمال المملكة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

ونقلت وسائل اعلام عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قوله، أن "إحدى القذيفتين سقطت على سطح منزل ونتج عنها أضرار لكن من دون وقوع أي إصابات بينما سقطت القذيفة الثانية بالقرب من الشارع العام ما أدى إلى إصابة أحد المارة بجروح طفيفة".

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وغالباً ما تسقط قذائف على لواء الرمثا بسبب الاشتباكات التي تدور بين فترة وأخرى في الجانب السوري.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية سلمت في ايلول الماضي، مذكرة احتجاج للسفارة السورية في عمان بسبب سقوط قذيفة على مسجد في مدينة الرمثا أدى إلى وقوع أضرار مادية.

من جهة اخرى، أعلن الجيش الأردني احباطه محاولة تسلل من سورية واعتقال خمسة أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات.

وافاد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان انه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القبض على خمسة أشخاص أصيب أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري"، مضيفا انه تم "ضبط 318 ألف حبة كبتاغون و637 كف حشيش، وسلاح أوتوماتيكي".



وعززت السلطات الأردنية, في الآونة الاخيرة, الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم , واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني.

و يستضيف الاردن أكثر من 600 ألف لاجئ سوري منذ العام 2011، بينهم حوالى 80 ألفاً في مخيم الزعتري قرب حدوده الشمالية مع سورية.

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