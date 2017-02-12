أهدر تشيلسي فرصة الابتعاد أكثر في الصدارة في سعيه إلى استعادة اللقب بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه بيرنلي 1-1 يوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ومنح الإسباني بدرو رودريغيز التقدم لتشيلسي في الدقيقة السابعة عندما تلقى كرة من النيجيري فيكتور موزيس عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه داخلها وسددها بيمناه من مسافة قريبة في المرمى، وهو الهدف السابع لبدرو هذا الموسم.



ولم تدم فرحة تشيلسي سوى 17 دقيقة حيث أدرك الإيرلندي روبي برادي التعادل لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة رائعة من 20 متراً أسكنها بيسراه الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا (24).



وأهدر أندري غراي فرصة منح التقدم لبيرنلي إثر تلقيه كرة خلف الدفاع من أشلي بارنز فسددها زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا (48).



ودفع تشيلسي ثمن إهداره للفرص الحقيقية في الشوط الأول فسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة هذا الموسم.



وفشل تشيلسي الساعي إلى اللقب السادس في تاريخه والأول منذ الموسم قبل الماضي، في استغلال خسارة مطارده المباشر وجاره توتنهام أمام مضيفه ليفربول صفر-2 السبت في افتتاح المرحلة، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 60 نقطة ووسع بها الفارق بينهما إلى 10 نقاط.



وبات مانشستر سيتي يملك فرصة انتزاع المركز الثاني وتقليص الفارق مع تشيلسي إلى 8 نقاط في حال فوزه على مضيفه بورنموث الاثنين في ختام المرحلة.



في المقابل، رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر.