عاد فولفسبورغ من بعيد وفاز على ضيفه هوفنهايم 2-1 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

تخلّف فولفسبورغ بهدف في الشوط الأول سجله السويسري ستيفن تسوبر بعدما تلقى كرة بينية من كريم داميرباي تابعها بيمناه في قلب المرمى (26).



وفي الشوط الثاني، أدرك مكسيميليان أرنولد التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر ركلة ركنية (50)، ثم خطف دانيال داديفي هدف الفوز لفولفسبورغ بعد كرة موزونة من روبين كنوخه (73) رافعاً رصيده إلى 22 نقطة ومعززاً موقعه في المركز الرابع عشر.



في المقابل، فشل هوفنهايم في انتزاع المركز الثالث بعد خسارة آينتراخت فرانكفورت أمام مضيفه باير ليفركوزن (صفر-3) وبوروسيا دورتموند أمام مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير (1-2) أمس، وتجمّد رصيده عند 34 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف آينتراخت، وبفارق الأهداف خلف الثالث.