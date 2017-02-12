أوقف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة من 13 فوزاً متتالياً لميامي هيت بتغليه عليه 117-109، بينما حقق كيفن دورانت نجم غولدن ستايت ووريرز عودة ناجحة إلى أرض فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان ميامي انتفض بقوة بعد بداية متواضعة للموسم وحقق الفوز في مبارياته الثلاث عشرة الأخيرة في سعيه للمنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".



ويحتل ميامي حالياً المركز العاشر في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 24 فوزاً مقابل 31 خسارة، بينما حقق فيلادلفيا بدوره فوزه العشرين في 54 مباراة في المركز الثالث عشر للمنطقة ذاتها.



وكان غوران دراغيتش أبرز المسجّلين لميامي مع 30 نقطة، وأضاف جيمس جونسون 26 نقطة، بينما سجّل كل من نيرلنز نويل وروبرت كوفينغتون وداريو ساريتش 19 نقطة لفيلادلفيا.



من جانبه، حقق غولدن ستايت وصيف بطل الموسم الماضي، فوزاً على مضيفه أوكلاهوما 130-114، في مباراة شهدت استقبالاً سيئاً من جمهور المضيف للاعبه السابق دورانت، إلا أنّ الأخير لم يتأثر بصيحات الإستهجان في الملعب، وقاد فريقه الحالي بتسجيله 34 نقطة مع 9 متابعات.

واستعاد كليفلاند توازنه بفوزه على دنفر ناغتس 125-109 بعد تألق نجميه ليبرون جيمس وكايري إيرفينغ ولكل منهما 27 نقطة مع 5 متابعات و12 تمريرة حاسمة للأول. وكان نيكولا يوكيتش أفضل المسجّلين لدنفر مع 27 نقطة أيضاً، أضاف إليها 13 متابعة.



ويتصدر كليفلاند بطل الموسم الماضي، ترتيب المنطقة الشرقية مع 37 انتصاراً و16 خسارة، بينما تلقى دنفر خسارته الثلاثين هذا الموسم، في مقابل 24 فوزاً.



وفي مباريات أخرى، فاز بوسطن سلتيكس على يوتا جاز 112-104، وهيوستن روكتس على فينيكس صنز 133-102، ودالاس مافريكس على أورلاندو ماجيك 112-80، وميلووكي باكس على إنديانا بيسرز 116-100، ولوس أنجليس كليبرز على تشارلوت هورنتس 107-102.