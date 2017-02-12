فاز وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير بانتخابات رئاسة البلاد يوم الأحد، ليكون خلفاً ليواخيم غاوك، حيث نال دعم الحكومة الائتلافية التي تقودها المستشارة أنغيلا ميركل.

وذكرت وكالة (رويترز) أن شتاينماير وهو ديمقراطي اشتراكي، فاز بحصوله على 931 صوتا من بين 1260 صوتا للنواب وممثلي الولايات الاتحادية الألمانية الستة عشر.

ويعتبر منصب الرئيس فخرياً في ألمانيا لكنه يتمتع بسلطة معنوية. أما المستشار والبرلمان فهما اللذان يتوليان السلطة.

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وتضم الجمعية الاتحادية 1239 شخصاً من كبار الناخبين ونواب ينتمي معظمهم إلى مجلسي البرلمان، مجلس النواب "بوندستاغ" ومجلس الولايات "بوندسرات"، ومندوبين عن المجتمع المدني. وحصل شتاينماير على 931 صوتاً من أصوات أعضاء الجمعية، ويتطلب انتخاب الرئيس حصوله على 631 من مجموع الأصوات.

يذكر أن فرانك فالتر شتاينماير يبلغ من العمر 61 عاماً، وكان يشغل منصب وزير الخارجية لأكثر من سبع سنوات بالإجمال (2005-2009 و2013-2017) وهو يخلف في منصبه الجديد يواخيم غاوك القس السابق في ألمانيا الديمقراطية.