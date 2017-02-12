أفادت تقارير إعلامية، يوم الأحد، إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أصيب بضربات جوية في العراق قرب الحدود السورية.

ونقلت (قناة الحرة) الأمريكية، عن مصدر في خلية "الصقور" الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية لم تسمه القول إن "معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في قضاء القائم في التاسع من شباط الحالي، حيث نقلت المعلومات إلى القوة الجوية العراقية التي نفذت ضربة في المنطقة، ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى الأراضي السورية".

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وحسب المصادر، فإن البغدادي كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات "داعش" لمناقشة الهزائم التي يعانيها التنظيم في الموصل، مشيرا إلى مقتل عدد من القيادات في الضربة.

وكتب الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف على صفحته الخاصة في موقع "فيسبوك"، أن معلومات استخبارية وردت تؤكد إصابة البغدادي خلال 3 ضربات جوية استهدفت اجتماعات للتنظيم في مناطق "عكاشات" و"الزلة" و"العبيدي".

وأضاف أبو رغيف أن "البغدادي كان يقيم في قبو تحت الأرض، بينما كان يقيم باقي قادة التنظيم في غرف الاجتماعات، ما أدى إلى مقتلهم وإصابة البغدادي".

وتخوض القوات العراقية معارك ضد التنظيم الإرهابي، وتسعى لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل معقل التنظيم في العراق.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تصريح لوكالة (تاس) الروسية، "لم نسمع عن ذلك قط".

وكانت أنباء عن إصابة البغدادي بضربات جوية، انتشرت في 23 كانون الثاني المنصرم، حيث قالت أنباء أن أبو بكر البغدادي أصيب مع عدد من رُؤَسَاءُ التنظيم بقصف جوي للتحالف الدولي في قضاء البعاج على الحدود العراقية - السورية غربي المحافظة.

يذكر أن آخر ظهور إعلامي للبغدادي كان عبر تسجيل صوتي تم بثه، في 3 تشرين الثاني 2016، دعا فيه أنصاره إلى "غزو" انقرة.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة البغدادي او مقتله، حيث تم تداول الخبر مراراً في السابق، في وقت ماتزال حقيقة الخبر الحالي غير مؤكدة مع عدم صدور تأكيد رسمي له.

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