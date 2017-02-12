أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث تبين أن اسعار اغلب الأصناف سجلت استقرارا, باستثناء الزهرة والتي شهدت أسعارها انخفاضا, مقابل ارتفاع بأسعار الملفوف, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه التي شهدت أسعار اغلب أصنافها نوعا من الاستقرار أيضا, ماعدا اسعار الجزر والتي شهدت ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة.

وحددت النشرة أيضا أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), حيث سجلت ارتفاع بالأسعار, مقارنة بالنشرة السابقة, بالاضافة لأسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت استقرارا.

وكانت المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".

وشهدت أسعار المواد والسلع ارتفاعات متزايدة في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز