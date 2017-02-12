أغلقت السلطات الألمانية, يوم الاحد, مطار هامبورغ ,بعد إصابة نحو 50 شخصًا بصعوبات في التنفس نتيجة تسرب مادة مجهولة في المطار.

ونقلت وكالات انباء عن وسائل اعلام المانية أنه " تم نقل نحو 50 شخصا إلى المستشفى، بسبب معاناتهم من مشاكل في التنفس وتهيج في الأعين".

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وأشارت الى انه "تم إغلاق المطار وإجلاء المسافرين من جميع أجنحته وتعليق الرحلات الجوية".

بدورها, نقلت وكالة (رويترز) عن متحدثة باسم الشرطة إن "السلطات الألمانية أغلقت المطار في مدينة هامبورج بشمال البلاد بعد العثور على مادة غير معروفة سببت تهيجا في الأعين بين الموظفين في منطقة الفحص الأمني".

وتشير البيانات الأولية إلى أن المادة المشبوهة انتشرت عبر نظام التكييف, حيث يعمل الخبراء على تحديد نوعية المادة.

واشتكى كثير من المسافرين من حرقة بالعينين وسعال ما دفع قوات الامن، للقيام بحملة تفتيش والإسراع على الفور بإغلاق المطار بعد العثور على المادة المشبوهة, وفقا للشرطة الألمانية.

ولم تصدر هيئة المطار بيانا بعد تؤكد فيه مدى تأثر حركة الملاحة الجوية في المطار، بسبب عملية الإخلاء الأخيرة، ولكن أشارت تقارير إلى توقف حركة الطيران منذ إطلاق صافرة الإنذار بوجود تسرب غاز.

يشار إلى مطار هامبورغ يُعد ثاني أكبر مطارات ألمانيا، ومن أكثرهم ازدحاما في حركة المسافرين.