شدد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون, يوم السبت, على ضرورة عزل المقاتلين الأكراد, المدعومة من الغرب, الرقة, معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بحلول الربيع, وذلك قبل بدء هجوم على المدينة وتحريرها.

ونقلت وكالات انباء عن فالون قوله, في حديث للصحفيين، خلال زيارته إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق, ان قوات "سوريا الديمقراطية" المكونة بشكل أساسي من مقاتلين أكراد إلى جانب المقاتلين العرب "ستعمل على عزل الرقة".

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وأشار فالون الى ان "الرقة مدينة أصغر بكثير من الموصل, لكن من الواضح أن "داعش" سيدافع عنها بقوة، وذلك يعني أن العملية الرامية لتحرير الرقة يجب الإعداد لها بعناية".

وحققت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم السبت, تقدماَ في الرقة, حيث سيطرت على مساحات جديدة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وكان التحالف الدولي رجح, منذ أيام, عزل مدينة الرقة بصورة شبه تامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة, مما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة, متوقعا استعادة الرقة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمت مساعدتهم عسكريا وتزويدهم بالسلاح من قبل التحالف الدولي.

وتتعرض مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.