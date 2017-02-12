سقط ضحايا, يوم الأحد, جراء سقوط قذائف صاروخية على مدينة درعا.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في فرع الهلال الاحمر في درعا أن “الاعتداءات بالقذائف الصاروخية على حيي المنشية والسحاري في مدينة درعا تسببت بمقتل شخصين أحدهما طفل وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة”.

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بدوره, ذكر مدير المشفى الوطني بدرعا بسام الحريري ان " من بين المصابين بجروح أطفال ونساء وتتراوح حالة الجرحى بين المتوسطة والخطرة".

وكانت قذائف صاروخية سقطت , يوم الأربعاء, على حي المنشية في درعا البلد ما أدى الى سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.