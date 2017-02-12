أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تعميماَ أوصى من خلاله بخفض الاستهلاك من مادتي المازوت والبنزين في الجهات العامة إلى 50 % .

وشمل التعميم, الذي نشرته وسائل اعلام محلية, سيارات الخدمة العامة العاملة على المازوت والبنزين وكافة وسائل التدفئة التي تعتمد على المحروقات .

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واستثنى خميس في هذا التعميم وزارة الدفاع والمشافي والمعامل ذات الطابع الانتاجي بكافة مستوياته .

وتعيش العاصمة دمشق وبعض المحافظات الأخرى, منذ أيام, أزمة نقص في المحروقات كالبنزين والمازوت , مادفع المواطنين إلى شراء المواد عن طريق السوق السوداء, باسعار مضاعفة, في ظل وعود حكومية بتحسن الأزمة وتخفيفها في القريب العاجل.

ووزعت وزارة النفط أربعة ملايين ليتر من مادة البنزين ومثلها من المازوت على المحافظات, وذلك مع بدء وصول المشتقات النفطية المستوردة إلى سوريا, وذلك بعد الاختناق الحاصل بالمشتقات النفطية.