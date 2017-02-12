أعلنت المعارضة السورية, يوم الأحد, عن قائمة بأسماء وفدها للمشاركة في مفاوضات جنيف المزمع عقدها في الـ20 من شباط الحالي.

وضمت القائمة 21 عضواً من بينهم رئيس الوفد نصر الحريري من الائتلاف المعارض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، عن "هيئة التنسيق"، كما ضمّ الوفد كلا من، محمد الشمالي من "الائتلاف التركماني"، وفؤاد عليكو من "الائتلاف التركي".

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وقامت "الهيئة العليا للمفاوضات" بتشكيل وفد جديد نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات.

كما يضم الوفد المفاوض للمرة الأولى ممثلين عن "منصة موسكو" التي تضم شخصيات مقربة من روسيا على رأسها نائب رئيس الوزراء سابقا قدري جميل، وكذلك ممثلين عن "منصة القاهرة" التي تضم شخصيات بينها المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي.

ونشر "الائتلاف الوطني" قائمة بأسماء اعضاء الوفد, ويحتفظ الوفد المفاوض وفق القائمة، بعدد من أعضائه الذين شاركوا العام الماضي في محادثات جنيف بينهم بسمة قضماني وفؤاد عليكو.

ومن بين الفصائل الممثلة "فيلق الرحمن"، فصيل اسلامي قرب دمشق، و"لواء السلطان مراد" القريب من تركيا والناشط في شمال سوريا، اضافة الى فصائل معتدلة في شمال وجنوب سوريا، وسط غياب ممثلي "أحرار الشام" و"جيش الإسلام".

ويرافق الوفد المفاوض وفد تقني يضم 20 مستشاراً قانونياً وسياسياً وعسكرياً.

وجاء ذلك عقب يوم من تأكيد المعارض السوري نصر الحريري ترأسه لوفد "الهيئة العليا للتفاوض" في المحادثات التي ستجرى في جنيف.

وكشف "الائتلاف الوطني" المعارض منذ يومين عن حدوث اتفاق مع "الهيئة العليا للمفاوضات" وفصائل المعارضة المسلحة على تشكيل الوفد المفاوض إلى جنيف.

وكان المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا طالب, في وقت سابق, المعارضة السورية بتشكيل وفدها الموحد مهدداً بقيامه بتشكيل هذا الوفد بنفسه مالم تقم المعارضة بذلك.

وطالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, في وقت سابق من اليوم, دي ميستورا بتشكيل وفد من المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 20 الشهر الجاري.

ومن المقرر عقد مفاوضات السلام السورية بمدينة جنيف في 20 شباط الجاري, بعدما كانت ب 8 من الشهر ذاته.