قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الأحد, ان العملية العسكرية التركية في سوريا ستستمر حتى استرداد الرقة من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالات انباء عن اروغان قوله في مؤتمر صحفي له, قبل مغادرته إلى البحرين في مستهل جولة خليجية, إن "الهدف النهائي للعملية التركية في سوريا ليس فقط السيطرة على مدينة الباب وإنما طرد تنظيم داعش من المنطقة بما في ذلك الرقة".

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وأشار اردوغان الى ان "القوات التركية تحاصر الآن مدينة الباب , حيث وصلت قوات تركية وقوات "الجيش الحر" إلى مركز المدينة, وبعد تحرير الباب سنتجه شرقا نحو منبج والرقة".

وجاء ذلك بعد اعلان تركيا بان "الجيش الحر", المدعوم من قبلها, أصبح داخل مدينة الباب بريف حلب, في سياق معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كاشفة عن مناقشات جارية حول الخطة التي طرحتها والتي تتعلق بطرد التنظيم من الرقة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية كشفت, يوم الخميس, عن وجود تعاون مسبق مع تركيا حول طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من شمال سوريا وخصوصا من مدينة الباب.

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.

ولفت اردوغان الى ان "الهدف من هذه العملية هو إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بمساحة 4 آلاف كيلومتر مربع، خالية من التنظيمات الإرهابية، لمنع نزوح اللاجئين".

واضاف أردوغان انه "لايمكن عدم إمكانية إقامة منطقة آمنة في سوريا، دون إعلان منطقة حظر جوي، حيث تم بحث هذا الأمر مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وشددت تركيا, في عدة مناسبات, على ضرورة اقامة منطقة امنة بشمال سوريا, كما أيدت مؤخرا مقترح الرئيس الامريكي دونالند ترامب حول اقامة مناطق امنة بسوريا, في خطوة لاقت رفضا من قبل النظام السوري و موسكو