كشف وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم, يوم الأحد, عن توزيع أربعة ملايين ليتر من مادة البنزين ومثلها من المازوت على المحافظات, وذلك مع بدء وصول المشتقات النفطية المستوردة إلى سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن غانم قوله إن سبب الاختناق الحاصل بالمشتقات النفطية خلال هذه الفترة يعود الى "الاعتماد الكبير على التوريدات النفطية فقط لتأمين المحروقات والحاجة اليومية لتعويض نقص الغاز الحاصل اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء إضافة إلى أن توريد المشتقات النفطية توقف بشكل مفاجئ لمدة أشهر".

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وبين غانم أنه سيتم توزيع المشتقات النفطية على المحافظات وفقا للاحتياجات المطلوبة وأن "الأبواب الآن مفتوحة لتوريدها".

وتعيش العاصمة دمشق وبعض المحافظات الأخرى, منذ أيام, أزمة نقص في المحروقات كالبنزين والمازوت , مادفع المواطنين إلى شراء المواد عن طريق السوق السوداء, باسعار مضاعفة, في ظل وعود حكومية بتحسن الأزمة وتخفيفها في القريب العاجل.