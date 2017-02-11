ضرب برشلونة حامل اللقب ثلاثة عصافير بحجر واحد بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 6-صفر، السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفوق الفريق الكاتالوني على خصمه في نهائي مسابقة الكأس، وضيق الخناق على غريمه ريال مدريد، واستعد بشكل مميز لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الليغا مؤقتاً ولأول مرة هذا الموسم، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحلّ ضيفاً على أوساسونا صاحب المركز الأخير في وقت لاحق ويملك مباراتين مؤجلتين.



وسجل للفائز الأوروغوياني لويس سواريز (37 و67) والبرازيلي نيمار (40) والأرجنتيني ليونيل ميسي (59) واليكسيس (63 خطأ في مرمى فريقه) والكرواتي إيفان راكيتيتش (65).



وهذه أول مرة ينجح فريق زائر بتسجيل ستة أهداف في ملعب "منديسوروسا".



وسيطر برشلونة على أول نصف ساعة وافتتح التسجيل عن طريق سواريز، بتسديدة يسارية من مسافة قريبة مرت بين قدمي الحارس إثر عرضية من فيدال (37).



وبعد سلسلة من الأخطاء الدفاعية انتهت بضرب باشيكو الكرة على رأس سواريز عن طريق الخطأ، ارتدت إلى نيمار الذي تابعها في الشباك هدفاً ثانياً للضيوف (40).



وقضى ميسي على آمال ألافيس بهدف ثالث بيسراه بعد انتزاعه الكرة من الدفاع على مشارف المنطقة وتسديده بين قدمي الحارس (59).



ومن تمريرة لسواريز إلى ميسي المندفع، ارتدت الكرة من قدم المدافع أليكسيس الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (63).



ولعب ميسي إلى سواريز فتلكأ في الكرة تهيأت إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش سددها صاروخية من داخل المنطقة في المقص الأيمن لمرمى ألافيس (65).



وبعد تسديدة محكمة من نيمار صدها الحارس، تابعها من الزاوية المعاكسة سواريز على الطائر مسجلاً هدفه الثاني والسادس لفريقه (67).



وكانت نهاية المباراة مؤلمة لبرشلونة، إذ تعرض ظهيره الأيمن فيدال لإصابة بالغة في كاحله الأيمن بعد تدخل عنيف من الفرنسي الشاب تيو هرنانديز (85)، فأكمل حامل اللقب الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين لاستنفاد التبديلات الثلاث.



وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه فالنسيا من دون أهداف.