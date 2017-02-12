سقط ليون الجريح أمام غانغان 1-2 للمرة الثالثة هذا الموسم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويحتل ليون المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن نيس الثالث، وبات مركزه مهدداً من قبل جاره سانت إتيان ومرسيليا اللذين يبتعدان عنه بفارق 4 نقاط فقط.



كما أن غانغان حقق فوزه الثالث على ليون هذا الموسم بعد فوزه عليه في عقر داره 3-1 في المرحلة العاشرة، ثم فوزه عليه بركلات الترجيح 4-3 في ثمن نهائي كأس الرابطة.



وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لليون بعد مرور 10 دقائق رافعاً رصيده إلى 20 هدفا في المركز الثاني متخلفاً بفارق 5 أهداف عن هداف الدوري الأوروغوياني ادينسون كافاني.



بيد أن غانغان رد بهدفين سجلهما مصطفى ديالو (31) ونيكولا بينيزيه (34).