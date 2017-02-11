حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين السبت على استاد "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل الإسباني خوان ماتا هدف التقدم للشياطين الحمر من متابعة بقدمه لتمريرة مارسيال في الدقيقة (32)، وهو الهدف السادس لماتا ، والثاني على التوالي، في 20 مباراة هذا الموسم مع اليونايتد.



وأضاف الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة (60) بعد أن تلاعب بمدافعي واتفورد قبل أن يسددها في الشباك مستغلا تمريرة من إبراهيموفيتش، وهو الهدف الثالث للمهاجم الفرنسي هذا الموسم.



ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى (48 نقطة) لينتزع المركز الخامس من ليفربول، الذي يخوض مواجهة قوية أمام توتنهام في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند (30 نقطة) في المركز العاشر.