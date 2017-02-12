وافق المجلس الأعلى للاستثمار يوم السبت، على تأسيس شركة عقارية وطنية مشتركة بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف العامة وشركة زبيدي وقلعي برأسمال قدره 50 مليار ليرة سورية يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بهدف دعم النهوض العمراني في سورية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المجلس أقر أيضا على فتح الباب واسعا للاستثمار في المناطق الحرة وتمت الموافقة على طلب إحدى الشركات الخاصة إنشاء معمل لتصنيع اسطوانات الغاز في المنطقة الحرة وتصدير كامل إنتاج هذا المعمل للحفاظ على مؤسسات الصناعة الوطنية.

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وطلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، من وزارة الاقتصاد توسيع قائمة إجازات الاستيراد لتنسجم مع توجهات المجلس الأعلى للاستثمار بحيث تتم دراسة القوائم المقدمة من الصناعيين لاستيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج بما يسهم في زيادة الإنتاج ومنع الاحتكار وذلك بناء على طلب هيئة الاستثمار السورية السماح للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار باستيراد كل احتياجاتها ومستلزماتها من المواد الأولية اللازمة للإنتاج دون التقيد بالقوائم المحددة للاستيراد .

ويعتبر المجلس الأعلى للاستثمار أعلى مرجعية استثمارية في سورية، ويندرج ضمن مهام المجلس وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، و دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ودراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة. إضافة إلى إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.