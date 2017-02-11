أكد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، يوم السبت، أن تركيا لا تسعى لفرض سلام بالقوة على حساب كرامة الشعب السوري, لافتا الى ان الحرب في سورية مرت بمرحلتين, الحرب الاهلية والحرب بالوكالة.

وقال قورتولموش في تصريحات خلال استقباله زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، "لا تسعى أبدًا لفرض سلام بالقوة على حساب كرامة الشعب السوري، إنما تعمل على مد يد العون لهم في سبيل تحقيق سلام دائم".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وعن مراحل الحرب في سوريا قال المسؤول التركي "في السنوات الثلاثة الأولى شهدت سوريا حربًا أهلية، تلتها في السنوات الثلاثة ألأخرى حرب بالوكالة".

وشدد قورتولموش على أن بلاده "تعمل على دراسة إمكانية تحقيق السلام في سوريا، بالتعاون مع روسيا وإيران، ولعل مفاوضات أستانة كانت ثمرة تلك الجهود".

وأوضح أن "الملف السوري يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق نتائج ملموسة، ومع هذا نحن لا نسعى أبدًا لفرض سلام بالقوة على حساب كرامة الشعب السوري، إنما نعمل على مد يد العون للسوريين في سبيل تحقيق سلام دائم".

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

واتفقت تركيا وروسيا وإيران، على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.