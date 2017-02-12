عاد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني إثر انتصاره الصعب السبت على مضيفه أوساسونا 3-1 في المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال مدريد أولاً عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 33 عبر سيرخيو ليون، فيما سجل إيسكو هدف التقدم في الدقيقة 63 وإختتم البديل فاسكيز الأهداف في الدقيقة 93.

ورتفع رصيد ريال مدريد إلى 49 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في قاع الترتيب.

وفي الدقيقة 24 ومن أول ظهور حقيقي للدون رونالدو، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول، بعدما مرر الفرنسي كريم بنزيمة الكرة للاعب البرتغالي الذي تسلم بشكل مميز داخل منطقة الجزاء مسدداً في المرمى لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدف دون مقابل.

لم يستسلم لاعبي أوساسونا، ولم يمنح الهدف سيطرة مطلقة للاعبي ريال مدريد على مجريات اللعب، فعادل سيرخيو ليون النتيجة سريعاً وتحديداً في الدقيقة 33 بعد هجمة مرتدة سريعة تلقى خلالها الكرة في المساحات الشاسعة الموجودة في دفاعات الريال ليضعها ببراعة من فوق الحارس ليعود التعادل من جديد بين الفريقين.



بعد فترة من الضغط والسيطرة الواضحة، وتحديداً في الدقيقة 63 ترجم الإسباني إيسكو ذلك لتقدم بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء مسدداً إياها بنجاح على يسار الحارس سيريجو.

لم يتغير شكل اللقاء مع وصوله للمنعطف الأخير، فظل تراجع لاعبو الريال مع الإعتماد على الهجمات المرتدة هو السائد وهو ما إستغله اللاعب البديل لوكاس فازكيز في الدقيقة 93 بتسجيل هدفاً ثالثاً ليطلق الحكم صافرته بعد ذلك معلناً نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد.