قاد السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول للعودة الى الانتصارات بتسجيله هدفي فريقه بشباك ضيفه توتنهام السبت على ملعب "أنفيلد رود" في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والفوز هو الثاني لليفربول منذ بداية عام 2017 إذ كان قد فاز في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنكليزي على بليموث أرجايل بهدف نظيف قبل أن يودع المسابقة ذاتها من دور الـ32 بسقوطه على أرضه أمام وولفرهامبتون (1-2)، ثم خسر الفريق (1-0) ذهاباً وإياباً أمام ساوثمبتون في نصف نهائي كـأس الرابطة الإنكليزية المحترفة.



كما أنه الفوز الأول على الإطلاق للـ"حُمر" في الدوري الممتاز في العام الجديد إذ كان آخر انتصار حققه الفريق في الدوري على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.



وغابت الانتصارات عن ليفربول في الأسابيع الخمسة الماضية من عمر الدوري الممتاز إذ تعادل في المرحلة الـ20 مع سندرلاند (2-2) ثم مع مانشستر يونايتد (1-1) قبل أن يسقط أمام سوانسي (2-3) ثم تعادل مع تشيلسي بهدف لهدف، وأخيراً تلقى الفريق هزيمة قاسية خارج ملعبه في المرحلة 24 من هال سيتي بثنائية نظيفة.



وبقي توتنهام ثانياً برصيد 50 نقطة لكنه بات مهدداً بفقدان هذا المركز في حال فوز مانشستر سيتي على بورنموث بعد غد الاثنين.



أما ليفربول فرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر الذي يلعب مع بيرنلي.