أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم السبت, أن مقاتليها حققوا تقدماَ في الرقة, وسيطروا على مساحات جديدة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت غرفة عمليات قوات سوريا الديمقراطية, عبر صفحتها على (فيسبوك) ان قواتها المتواجدة ضمن محور خنيز تمكنت بعد اشتباكات عنيفة مع داعش من تحرير الصوامع الواقعة على بعد ٩ كم من مركز مدينة الرقة.

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وأشارت الى ان "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت من السيطرة على قريتي مليحان وبدرانية شرق شمالي الرقة, بعد معارك مع "داعش".

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمت مساعدتهم عسكريا وتزويدهم بالسلاح من قبل التحالف الدولي.

وتتعرض مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.

يشار الى ان قيادة التحالف الدولي رجحت، الشهر الجاري، استعادة الرقة من سيطرة تنظيم "داعش" في غضون الأشهر الستة المقبلة.