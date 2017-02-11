قاد النجم التشيلي ألكسيس سانشيز فريقه أرسنال إلى تشديد الخناق على الوصيف توتنهام هوتسبير وذلك عقب الفوز على ضيفه هال سيتي (2-0) السبت لحساب المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

على ملعب "الإمارات" في لندن، افتتح سانشيز النتيجة من هدف غير صحيح مستعملاً يده غير أنّ الحكم غض الطرف (34) قبل أن يعود ويضيف هدف تأمين النتيجة من ركلة جزاء (90) مع العلم أنّ الدقيقة ذاتها شهدت طرد مدافع هال، سام كلوكاس.



بهذا الفوز يصعد أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة ومتخلفاً بفارق الأهداف مؤقتاً عن الوصيف توتنهام هوتسبير، والذي يخوض لاحقاً قمة المرحلة على أرض ليفربول صاحب المركز الخامس.