تعرضت مصفاة حمص للنفط, يوم السبت, لسقوط قذيفة صاروخية, ما أدى إلى نشوب حريق ووقوع أضرار مادية في المكان, وذلك قبل تمكن فرق الإطفاء من إخماده.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مدير المصفاة المهندس علي طراف إن “قذيفة صاروخية سقطت على خط 18 أنش لنقل المازوت في الجهة الشمالية الشرقية من المصفاة ما تسبب بنشوب حريق".

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ولفت طراف إلى أن “عناصر الإطفاء في المصفاة سيطروا على الحريق وقاموا بإخماده بشكل كامل قبل امتداده إلى التجهيزات والمعدات الميكانيكية”.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها, حيث سبق وان تعرضت مصفاة النفط بحمص لاستهداف بقذائف هاون, ما أدى الى نشوب حريق في أحد خزانات البنزين داخل المصفاة, لكن تمت السيطرة عليه.

وتتعرض الأحياء السكنية والبنى التحتية في عدة مناطق يحمص للاستهداف بالقذائف الصاروخية والهاون, أخرها حادثة امس, حيث سقطت قذائف على أحياء الحمرا والأرمن وكرم اللوز ما تسبب بسقوط ضحايا.