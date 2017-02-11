أكد المعارض السوري نصر الحريري, يوم السبت, ترأسه لوفد "الهيئة العليا للتفاوض" في المحادثات التي ستجرى في جنيف 20 الشهر الحالي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الحريري قوله "حتّى الآن لم أبلغ رسمياً من الهيئة العليا للتفاوض لكن بشكل غير رسمي وصلني أنني اخترت رئيساً للوفد".

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وأشار الحريري إلى أن الوفد يتشكل من 20 عضوا، 10 عن السياسيين، و10 آخرين عن الفصائل المسلحة.

جاء ذلك عقب يوم من اعلان "الائتلاف الوطني" المعارض أن هناك اتفاقا مع "الهيئة العليا للمفاوضات" وفصائل المعارضة المسلحة على تشكيل الوفد المفاوض إلى جنيف.

وكان المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا طالب, في وقت سابق, المعارضة السورية بتشكيل وفدها الموحد مهدداً بقيامه بتشكيل هذا الوفد بنفسه مالم تقم المعارضة بذلك.

ومن المفترض أن تسبق مفاوضات جنيف بشأن سوريا جولة اجتماعات جديدة بالعاصنة الكازاخستانية أستانا, حيث وجه وزارة خارجية كازاخستان, في وقت سابق من اليوم, دعوة إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة و الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، لجولة اجتماعات جديدة يومي 15 و16 شباط الجاري.

ويشار الى أنه تم إرجاء المفاوضات السورية-السورية في جنيف، من 8 إلى 20 من شهر شباط الحالي.