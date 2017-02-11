ايران: استخدام المقاتلات الروسية لمجالنا الجوي مستمر لشن غاراتها بسوريا الاخبار المحلية شارك

أعلن المنسق الايراني للأنشطة السياسية والامنية والعسكرية مع روسيا وسوريا الاميرال علي شمخاني, يوم السبت, ان الطائرات الروسية لا تزال تستخدم المجال الجوي الايراني لشن غارات في سوريا.

ونقلت وكالة انباء "فارس" الإيرانية عن شمخاني قوله إن مقاتلات روسية "تستخدم المجال الجوي الايراني وهذا الامر مستمر لان ثمة تعاون استراتيجي تام مع روسيا". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأوضح شمخاني أن "استخدام المقاتلات الروسية للمجال الجوي الايراني يتم بشروط بقرار مشترك مع اخذ في الاعتبار الحاجات على الارض لمكافحة الإرهاب". وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان كشف, تشرين الثاني الماضي، أن بلاده ستسمح مجدداً لروسيا باستخدام قاعدة "همدان" الجوية الإيرانية لمساعدة النظام السوري, اذا اقتضى الأمر. واستخدمت طائرات روسية لأول مرة قاعدة جوية إيرانية لتنفيذ ضربات في سوريا في آب الماضي,وقال الجيش الروسي إن طائراته المقاتلة أنجزت مهامها ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام استخدام قاعدة همدان مرة أخرى إذا استلزم الأمر. واثار استخدام روسيا القاعدة الايرانية جدل واسع وضجة كبيرة, باعتبارها خطوة هي الأولى من نوعها تسمح فيها طهران لطائرات أجنبية مقاتلة باستخدام منشآتها العسكرية منذ ثورة العام 1979. وتتعاون ايران وروسيا بشكل وثيق في سوريا وتدعمان النظام السوري سياسيا وماديا وعسكريا. سيريانيوز

2017-02-11 16:09:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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