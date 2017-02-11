وجهت وزارة خارجية كازاخستان دعوة إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة و الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، لجولة اجتماعات جديدة في أستانا يومي 15 و16 شباط الجاري.

وأوضحت وزارة خارجية كازاخستان, في بيان رسمي نشرته وكالات, إن "الجولة الجديدة من الاجتماعات ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا".

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ومن المقرر ان يتم خلال هذه الاجتماعات "بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت الهدنة", وفقا للبيان.

وأشارت البيان إلى أن "الدعوة وجهت أيضا إلى ممثلي الولايات المتحدة والأردن".

وانطلق اجتماع أستانا يوم الاثنين, بحضور خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن, واستمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة, والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90%.

كما أكد ممثلون عن الأردن، حضروا اللقاء الدولي حول سوريا في أستانا، استعداد “الجبهة الجنوبية” للمعارضة السورية للانضمام إلى الهدنة ومواجهة الإرهابيين.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.