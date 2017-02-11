أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب, يوم الجمعة, أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق القضاء العمل به، ومن بين تلك الخيارات اصدار مرسوم حظر جديد

ونقلت وكالات انباء عن ترامب قوله, للصحافيين, ان "اللجوء إلى القضاء مجددا يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة, لدينا أيضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا".

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وأشار ترامب الى ان "مرسوما جديدا قد يرى النور يوم الاثنين أو الثلاثاء, حيث سنمضي قدما وسنواصل القيام بخطوات لكي نجعل بلدنا آمنا، سيحدث ذلك سريعا".

وحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني دخول مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق الهجرة لمدة أربعة أشهر للآجئين من هذه البلدان ولأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين, الا ان القضاء الامريكي علق هذا المرسوم.

وهذا المرسوم الذي يبرره ترامب بضرورة مكافحة الإرهاب هو من أبرز قرارات بداية عهده، وبالتالي فإنه يجد نفسه يخوض معركة قضائية يتوقع أن تكون طويلة.