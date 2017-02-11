نابولي يؤكد استعداده لمواجهة ريال مدريد بفوزه على جنوى بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

عمق نابولي جراح ضيفه جنوى وتغلب عليه 2-صفر في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 51 نقطة ليحتل المركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباراة روما مع مضيفه كروتوني.



ودخل نابولي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الكاسح على بولونيا 7-1 الأسبوع الماضي، ليزيد من محن جنوى الذي لم يفز في مبارياته الثماني الأخيرة وتحديداً منذ تغلبه على فيورتنينا 1-صفر في 15 كانون الأولالماضي.



وافتتح البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل من تسديدة بيسراه بعد مجهود فردي رائع للبلجيكي الدولي دريس مرتنز (51) قبل أن يضيف إيمانويل جاكيريني الثاني (68).



وتنتظر نابولي مواجهة قوية ضد ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا. سيريانيوز

2017-02-11 11:22:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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