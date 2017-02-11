غولدن ستايت يثأر من ممفيس ويعزز مكانته كصاحب أفضل سجل بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

استرد غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي اعتباره من مضيفه ممفيس غريزليز بالفوز عليه 122-107 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 55 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف عن موناكو المتصدر الذي يلعب السبت ضد متز.



وكانت المباراة ثأرية بالنسبة إلى بوردو الذي خسر أمام فريق العاصمة 1-4 في نصف نهائي كأس الرابطة لكنه فشل مرة جديدة في مجاراة سان جيرمان بقيادة الماتادور الأوروغوياني إدينسون كافاني.



وافتتح كافاني التسجيل بتسديدة "طائرة" من مشارف المنطقة بعد مرور 6 دقائق.



وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، أضاف الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الثاني بعد تمريرة بينية رائعة من الإيطالي ماركو فيراتي انفرد على إثرها بحارس بوردو وغمز الكرة من فوقه.



وفي مطلع الشوط الثاني، حسم كافاني النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعيداً عن متناول الحارس كاراسو (47).



ورفع كافاني رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 25 هدفاً متفوقاً عن أقرب مطارديه ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون (19 هدفاً). سيريانيوز 2017-02-11 11:42:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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