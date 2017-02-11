ماينتس يواصل الانتصارات ويسقط أوغسبورغ بالدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

تابع ماينتس نجاحاته على أرضه وهزم ضيفه أوغسبورغ 2-صفر في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان صاحب الأرض سباقاً إلى افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رأسية من الكولومبي جون كوردوبا إلى التركي الأصل ليفين أوزتونالي تابعها برأسه أيضاً على يمين الحارس السويسري مارفين هيتس في أسفل الزاوية (31).



وفي الشوط الثاني، ارتكب مارفين هيتس خطأ في المنطقة المحرمة ضد كوردوبا فاحتسبت ركلة جزاء عزز منها الإسباني جايرو سامبيريو تقدم ماينتس بالهدف الثاني (62).



ولم يسقط ماينتس على أرضه هذا الموسم إلا مرتين حتى الآن، وكانتا في دور الذهاب أمام باير ليفركوزن (2-3 في 24 أيلول) وبايرن ميونيخ البطل ومتصدر الترتيب (1-3 في 2 كانون الأول).



ورفع ماينتس رصيده إلى 25 نقطة وصار تاسعاً بفارق نقطة واحدة أمام أوغسبورغ الذي تراجع إلى المركز الحادي عشر. سيريانيوز 2017-02-11 11:17:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق