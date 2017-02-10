أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية, يوم الجمعة, أنها لم تورد منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية بعد رفع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الحظر عن ذلك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أدريان رينكين غالووي قوله, ردا على سؤال بهذا الشأن, "لم يورد البنتاغون منظومات أمريكية محمولة للدفاع الجوي لأي مجموعة في سوريا".

وشدد غالووي على أن الجهة الوحيدة في سوريا التي تزودها الولايات المتحدة بالأسلحة هي "التحالف العربي السوري" الذي يشكل الفصيل العربي داخل "قوات سوريا الديمقراطية".

ويشار الى أن أوباما رفع, في 8 كانون الأول من العام الماضي, جميع القيود الرسمية عن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة بمحاربة الإرهاب في سوريا.