انقطع, صباح اليوم الجمعة, التيار الكهربائي في جميع المحافظات السورية. الأمر الذي أرجعته وزارة الكهرباء الى حدوث عطل فني مشيرة الى أن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيا عقب ساعة على انقطاعها.

وقالت وزارة الكهرباء, في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بووك", ان انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في تمام الساعة 11:50 صباحا في جميع المحافظات السورية وذلك بسبب عطل فني, مضيفة أنه تم عودة الكهرباء تدريجيا منذ تمام الساعة 12:50 ضهرا اي بعد ساعة واحدة فقط".





وأوضحت الوزارة أن "عودة الكهرباء تتم تدريجيا وتباعا لكافة المحافظات وحسب جداول التقنين الكهربائي للمناطق".

وبحسب الأهالي في بعض المحافظات, كدمشق والسويداء, فإن الكهرباء لا تزال مقطوعة منذ الصباح لتتجاوز ساعات الانقطاع 10 ساعات حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل معاناة تعيشها محافظات عدة من انقطاع خانق للتيار الكهربائي, حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس ساعات مقابل ساعة واحدة أو أقل. ووسط تبريرات من الحكومة تثير استياء المواطنين, ووعود بتحسين وضع الكهرباء من خلال تطبيق خطط استثنائية.