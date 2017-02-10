أعلن "الائتلاف الوطني" المعارض يوم الجمعة، أن هناك اتفاقا مع الهيئة العليا للمفاوضات وفصائل المعارضة المسلحة على تشكيل الوفد المفاوض إلى جنيف.

وأوضح عضو الهيئة السياسية أسامة تلجو في تصريح نشره الموقع الالكتروني للائتلاف، أن القوى الثلاثة حريصة على وضع أسماء شخصيات قادرة على انتزاع حقوق الشعب السوري من "النظام الديكتاتوري".

واضاف تلجو ان "القوى الحقيقية للمعارضة السورية متفقة على تشكيل الوفد، ووضع أسماء ذات كفاءة وخبرة في المفاوضات، وقادرة على تحقيق مطالب الشعب السوري خلال مفاوضات جنيف الشائكة.

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وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إرجاء المفاوضات السورية-السورية، من 8 شباط إلى 20 منه ، طالبا من المعارضة السورية تشكيل وفدها الموحد مهدداً بقيامه بتشكيل هذا الوفد بنفسه مالم تقم المعارضة بذلك.

وكانت العاصمة الكازاخستانية استانا احتضنت في 23 و24 من كانون الثاني الماضي، مشاورات جمعت لأول مرة وفدي المعارضة المسلحة والنظام بشكل مباشر، حيث تم عقدها برعاية روسية تركية إيرانية، وانتهت بالتوصل إلى اتفاق بإنشاء آلية رقابة ثلاثية على نظام وقف اطلاق النار والإسراع باستئناف مفاوضات جنيف.