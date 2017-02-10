وصف الرئيس بشار الأسد إقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين، بانها فكرة غير واقعية على الإطلاق.

وأوضح الأسد في مقابلة مع موقع (ياهو) الإخباري، إن المناطق الآمنة للسوريين يمكن أن تقوم فقط عندما يصبح هناك استقرار وأمن، وعندما لا يكون هناك إرهابيون وتدفق ودعم لهم من قبل الدول المجاورة والدول الغربية.

وقال بهذا الصدد "إنها ليست فكرة واقعية على الإطلاق... يمكن أن تكون هناك منطقة آمنة طبيعية وهي بلدنا. الناس ليسوا بحاجة لمناطق آمنة على الإطلاق"، مضيفاً "الأكثر قابلية للحياة والأكثر عملية والأقل كلفة هو أن يكون هناك استقرار وليس إقامة مناطق آمنة".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد نهاية شهر كانو الثاني الماضي، أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك, ما حدا بالكرملين لدعوة ترامب الى دراسة عواقب قراره هذا.

وأبدت تركيا دعمها مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، مشيرة الى انها تنتظر نتائجها، في حين طالبت موسكو الإدارة الأمريكية بتقديم إيضاحات بشأن هذه الفكرة، مؤكدة أنها ممكنة شرط موافقة السلطات السورية.