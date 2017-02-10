"لينوفو" تكشف عن حاسب متحول بسماكة رقيقة ووزن خفيف بـ 300 ودلار فقط علوم وتكنولوجيا شارك

أعلنت "لينوفو" عن جهاز حاسب متحول باسم Yoga A12 بسماكة رقيقة تصل إلى 5.4مم في حواف الجهاز، بوزن 1كغ فقط.



وبحسب " phonearena"، الجهاز الجديد يدعم لوحة مفاتيح Halo بتصميم رقيق، وهي لوحة مفاتيح إفتراضية تتميز بخاصية حساسية اللمس مع تصميم مسطح، ومزودة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على عرض مقترحات للتنبؤ مع الاستخدام المستمر.



ويدعم الجهاز دوران الشاشة بزاوية 360 درجة للإستخدام في وضع الجهاز اللوحي، وهو مزود برقاقة معالج Atom x5 من "إنتل"، وذاكرة عشوائية 2 غيغابايت رام، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.



والجهاز مزود بمكبرات صوتية بتقنية Dolby Atmos، وبطاريته قادرة على العمل حتى 13 ساعة، ومن المقرر أن يصل سعره إلى 300$ تقريباً فقط.

2017-02-10 12:33:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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