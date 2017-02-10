"ال جي" تكشف عن موعد طرح "جي 6" مع بعض ميزاته علوم وتكنولوجيا شارك

دعت "ال جي" لحضور مؤتمر خاص بها للكشف عن هاتف "جي 6" في 26 شباط الجاري، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال.





وبحسب " Engadget"، فإن العبارات والصور الواردة في الدعوة، تشير إلى قدوم الهاتف دون حواف وبشيء جديد في شاشته، من خلال عبارة "الشاشة الكبيرة" التي تتناسب مع يد المستخدم.



والهاتف قادم أيضاً دون أزرار في واجهته، وإنما شاشة تملأ معظمها، مع وجود بعض الإشارات الغامضة في الصورة لا تزال مجهولة ، مثل الدوائر الموجودة في زوايا الهاتف، والخطوط الثلاثة المائلة.



وبحسب توقعات سابقة، فإن الهاتف سيأتي مصنوعًا من الزجاج والمعدن، مع شاشة كبيرة 5.7 بوصة، ومعالج "سناب دراغون 821".

2017-02-10 12:34:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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