طور باحثون، تطبيقاً يعمل على الساعات الذكية، يساعد على تحليل حديث الآخرين لمعرفة مشاعرهم الكامنة في كل جزء من المحادثة.

وبحسب " ذي فيرج"، فإن فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طور التطبيق بدايةً لتتبع اللياقة البدنية للمستخدم، عبر جمع البيانات الجسدية والخطابات لتحليل نبرات الكلام في الوقت الحقيقي للتحدث.



واعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي، وبات قادراً على تحديد الأجزاء التي كان فيها المتحدث فيها سعيداً أو حزيناً، مع تتبع التغيرات العاطفية في فترة لا تزيد عن 5 ثوان.



وعند التجريب، رصدالتطبيق زيادة درجة حرارة الجلد ومعدل ضربات القلب أثناء الحديث، فضلا عن الحركات التي يقوم بها المتحدث خلال روايته للقصة كالتلويح بيده أو التململ وغيرها.



واستطاع الخبراء، تحديد نبرات التحدث بدقة 83%، بالاعتماد على إشارات لا سلكية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحليل الفواصل الطويلة، أو النغمات الصوتية، وتحديد ما إذا كانت حزينة أو رتيبة أو سعيدة أوغير ذلك.