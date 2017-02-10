عرضت "هوندا" دراجة نارية جديدة مزودة بنظام جديد يتيح التوازن تلقائياً بحيث لا تقع نهائياً.

وبحسب موقع "رود أند تراك"، فإن الدراجة مزودة بنظام مبتكر يطيل من قاعدة عجلات الدراجة عند تشغيلها، ويحرك العجلة الأمامية بشكل منفصل عن المقود، ويستخدم النظام مدخلات التوجيه الدقيقة للحفاظ على توازن الدراجة بشكل تام، دون استخدام أجهزة المدوار أو غيرها من الأنظمة.



وتتمتع الدراجة الجديدة بتقنية جديدة تتيح للدراجة القدرة على التحرك ذاتيا، حيث تتبع صاحبها كـ "جرو مطيع، إضافة إلى نظام يُبطئ حركة العجلات ذاتياً، وذلك في إطار مفهوم Uni-Cub لتطبيق التوازن الذاتي على عجلة واحدة في المركبات الكهربائية.