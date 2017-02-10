أعلنت "الهيئة الشرعية واللجنة المدنية" في وادي حميد بمنطقة عرسال اللبنانية، مساء الخميس ، أنها تدرس عرضا قدمه "حزب الله" اللبناني، لعودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت الهيئة الشرعية في بيان لها، إن "حزب الله" أرسل لهم عرضا من أجل عودة المهجرين في لبنان إلى بعض قرى القلمون، بشروط لا تزال قيد الدرس.

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وأضافت الهيئة أنه "تم عقد اجتماع مصغر لتشكيل لجنة لمتابعة مجريات التفاوض والتحقق من جديتها، لافتة إلى أنه أعقب الاجتماع لقاء موسع في وادي حميد لدراسة بنود التفاوض، شاركت فيه جميع شرائح المهجرين وممثلو الفصائل العسكرية.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحقيق" أفضل النتائج وتحصيل أعلى سقف من المطالب، من دون التنازل عن الثوابت والمبادئ".

بالمقابل نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها أن "حزب الله" اللبناني عرض على "الهيئة الشرعية واللجنة المدنية" في وادي حميد، انسحابه من 10 مناطق في القلمون الغربي المحاذي للحدود اللبنانية، مقابل عودة أهالي هذه المناطق.

هذا، وقد أكد مصدر في "الجيش السوري الحر"، أن الاجتماعات الأولية لهيئة التفاوض خلصت إلى ضرورة انسحاب حزب الله من 10 مدن وبلدات في القلمون الغربي، وتسليمها لـ"الجيش الحر"، وإعادة اللاجئين السوريين المتواجدين في بلدة عرسال اللبنانية، إلى تلك المناطق.

وتضم مخيمات عرسال قرابة 80 ألف لاجئ سوري، 20 ألف منهم من أهالي القلمون، حيث يتوزع اللاجئون على مخيمات عدة في البلدة، إضافة لقرابة 40 ألف لاجئ في مخيمات تقع في جرود البلدة.

يشار إلى أن الجيش النظامي سيطر على مناطق في القلمون بريف دمشق بمساندة "حزب الله" اللبناني منذ عام 2015، حيث يتواجد عناصر من الحزب إلى جانب النظامي منذ بداية الأحداث في البلاد، الأمر الذي لاقى انتقادات عربية وغربية واتهامات للحزب بتأجيج الصراع في البلاد.

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